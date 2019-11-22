Максимальная средняя ставка по рублевым вкладам в России обновила десятилетний минимум

По сравнению с первой декадой ноября, ставка опустилась на 0.14 %.

Как сообщила пресс-служба Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2019 года опустилась до 6,03%. В первой декаде текущего месяца процентная ставка составляла 6,17%.

В последний раз такой процент фиксировался в 2009 году. До подобных цифр средний показатель опускался летом 2018 года. Тогда ставка составляла 6,05%.

Напомним, что в этом году Центральный Банк уже 4 раза снижал ключевую ставку. На данный момент она находится на историческом минимуме и составляет 6,5%.

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