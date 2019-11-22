Одобрившая повышение цен на медосмотр для водителей врач уволилась

Клименко заявила, что сама написала заявление об уходе.

Директор Национального научного центра наркологии имени В.П. Сербского Татьяна Клименко написала заявление об уходе с поста. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Клименко дала положительный отзыв на приказ Минздрава о введении новых правил на прохождение медосмотра для водителей. В частности, предполагалось повышение цен на спарки из наркодиспансера. Позже врач поменяла мнение и написала новый отзыв, однако его рассматривать уже не стали. В пресс-службе Минздрава воздержались от комментария.

Ранее мы писали, что Путин назвал чушью повышение цен на справку из наркодиспансера для водителей.