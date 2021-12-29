Правительство разработало новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона

Программа льготной ипотеки была запущена в начале пандемии COVID-19.

В российском правительстве подготовили меры по "точечному" продлению льготной ипотеки. Об в эфире телевизионного канала "Россия 24" заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, с момента распространения льготной программы ипотеки на новостройки, которая началась почти два года назад, кабинет министров "отработал каждый регион" и "понимает, где какая ситуация".

Где-то надо снижать ипотеку, где-то, наоборот, не надо ничего поддерживать, где и так много на рынке предлагается жилья. Новые меры мы, безусловно, будем предлагать. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

В правительстве уточнили, что в настоящее время есть регионы, не требующие государственной помощи в аспекте ипотеки.

Ранее мы сообщали, что в 29 регионах России упал спрос на квартиры в новостройках.

Видео: Youtube / Россия 24