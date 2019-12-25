Из перечня исключены некоторые футбольные стадионы и дороги.

Правительство расширило список крупных проектов с государственным участием на 15 позиций. Эти проекты будут финансироваться по государственным программам из Фонда национального благосостояния. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Речь идёт об инфраструктурных объектах. Например, о строительстве третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов, возведении терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Утренний" и прочее. В списке есть реконструкция части трасс "Каспий" и А-290.

При этом из перечня исключены некоторые футбольные стадионы и дороги. Причина в том, что их уже ввели в эксплуатацию.

Ранее Путину отправили проект общенационального плана восстановления экономики.