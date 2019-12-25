Правительство расширило санкционный список в отношении Украины

Документ подписан Михаилом Мишустиным.

Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ подписан главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным.

Новые ограничения касаются 849 физических лиц на Украине. В документ добавлен спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель украинского парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько другие дипломаты, чиновники и депутаты. В апреле 2020 года из перечня были исключены два предпринимателя. Речь идет об Андрее Киселеве и Вадиме Новинском. Сейчас против них не действуют специальные экономические меры.

Напомним, что документ о применении специальных экономических мер подписан главой РФ Владимиром путиным еще в октябре 2018 года.

Мишустин заявил, что в декабре регионы получат 480 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Фото: Kremlin.ru

