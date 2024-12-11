Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий

По словам Мишустина, в обновленный перечень вошли 18 препаратов.

Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в обновленный перечень вошли 18 препаратов. Для четырех из них добавлены дополнительные лекарственные формы. Мишустин подчеркнул, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется в России. Кроме того, цены на медикаменты из перечня регулируются государством.

Ранее Мишустин заявил, что Россия усилит работу по развитию международной кооперации.

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