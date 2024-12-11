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Мишустин: Россия усилит работу по развитию международной кооперации

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По словам главы правительства, Россия смогла адаптироваться к новым условиям вопреки санкционному давлению.

Россия усилит работу по развитию международной кооперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

По словам главы правительства, Россия смогла адаптироваться к новым условиям вопреки санкционному давлению. Он выделил развитие внутреннего производство и импортозамещения в различных отраслях. Также Мишустин заявил, что один из национальных проектов России направлен на расширение международной кооперации. В его рамках правительство усилит шаги по формированию сети партнерств с иностранными государствами.

Мы создаем хорошие возможности для наших зарубежных партнеров.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин назвал Вьетнам важным партнером России в Юго-Восточной Азии.

Видео: Правительство России

Теги: вьетнам, международная кооперация, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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