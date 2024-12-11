Правительство проиндексировало социальные выплаты, пособия и компенсации

По словам Мишустина, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5% с 1 февраля.

Правительство России проиндексировало социальные выплаты, пособия и компенсации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном соещании с вице-премьерами.

По его словам, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5% с 1 февраля. Кроме того, индексация коснется выплат семьям с детьми. Мишустин добавил, что также будут дополнительно проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой контролировать организацию этой работы.

Ранее мы сообщали, что в правительстве обсудили благоустройство населенных пунктов.

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