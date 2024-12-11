По словам Мишустина, за шесть лет действия проекта были приведены в порядок свыше 40 тысяч территорий вокруг домов.

В правительстве обсудили благоустройство населенных пунктов. Благоустройство проводилось во всех российских регионах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, реализация нацпроекта завершилась в 2024 году. Он подчеркнул, что за шесть лет действия проекта были приведены в порядок свыше 40 тысяч территорий вокруг домов. Кроме того, порядка 900 объектов возведены благодаря грантам, предоставленным победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Также в рамках проекта были благоустроены более 30 тысяч общественных пространств.

Ранее Мишустин утвердил Стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года.

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