Реализация стратегии будет осуществляться по семи базовым направлениям.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года. Об этом он рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, принятой стратегией предусмотрено расширение перечня анализируемых показателей и использование инновационных технологий. Реализация стратегии будет осуществляться по семи базовым направлениям. К ним относятся выявление потребностей в информации, обеспечение качества данных, совершенствование системы сбора, цифровая трансформация Росстата, информационная безопасность, кадровое обеспечение системы и развитие международного сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий.

Видео: Правительство России