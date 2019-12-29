Документ опубликован на официальном портале.

Правительство определило кураторов по реализации нацпроектов. Общие вопросы по реализации будут курировать Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на документ.

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Татьяне Голиковой поручили нацпроекты "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и Наука". Дмитрий Чернышенко будет руководить "Культурой" и "Цифровой экономикой". Ему же отдали часть "Демографии", которая относится к подразделу "Спорт — норма жизни".

Марат Хуснуллин назначен куратором "Безопасных и качественных автомобильных дорог", "Жилья и городской среды". В "Экологии" он будет отвечать за федеральные программы "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". Большую часть проекта передали Виктории Абрамченко.

За магистральную инфраструктуру будут отвечать два чиновника: Юрий Борисов и Марат Хуснуллин. Андрею Белоусову кроме общих вопросов поручили управление национальных проектов по малому и среднему бизнесу, производительности труда и международной кооперации и экспорту.

Ранее Путин рассказал о главном показателе эффективности нацпроектов.

