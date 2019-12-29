Путин рассказал о главном показателе эффективности нацпроектов

Он связан с возрастом граждан

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что главный показатель успешности национальных проектов это продолжительность жизни.

- Нацпроекты отличаются от прежних госпрограмм установкой конкретных целей, достаточным выделением ресурсов, а также личной ответственностью исполнителей.

Главная задача национальных проектов, по словам Путина, комплексное развитие страны.

- Мне нужно, чтоб страна развивалась поступательно, уверенно, и широким фронтом, - считает глава государства.

За первый год работы по нацпроектам было сделано "не всё, но достаточно", сказал президент.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News