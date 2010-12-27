Правительство обяжет открыть подвалы для бездомных животных

Осенью и зимой питомцы не останутся на улице.

Правительство России обяжет открывать подвалы жилых домов для бездомных животных, Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Кабинет министров. По данным издания, закон предпишет оставлять открытыми продухи (отверстия естественной вентиляции). Также в зданиях будет соблюдаться соответствующий температурно-влажностный режим. Политики хотят обеспечить "гуманное отношение к животным, попавшим в подвал или техническое подполье.

Проектом постановления предлагается проветривать подвалы и технические подполья МКД посредством постоянного открытия продуха говорится в тексте документа

Причиной нового постановления кабмина стали жалобы россиян о том, что осенью и зимой гибнет много питомцев. Бездомных кошек и собак замуровывали, закрывая продухи подвалов. В холода они гибли от морозов, так как не могли попасть внутрь подвальных помещений.

Ранее Piter.tv писал о том, что догхантеры Петербурга разбрасывают отраву для собак по городу.

Фото: Piter.tv

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