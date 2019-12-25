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Правительство не одобрило законопроект об обязанности пьяных водителей проходить реабилитацию
Сегодня, 15:51
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matveyvn

Правительство не одобрило законопроект об обязанности пьяных водителей проходить реабилитацию

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Административное правонарушение не входит в перечень правонарушений.

Правительство не одобрило законопроект об обязанности пьяных водителей проходить реабилитацию. Речь идёт об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулём, отказавшихся от медицинского освидетельствования. Проект предполагает для них принудительное лечение от алкоголизма.

Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект.

цитата из отзыва комиссии правительства по законопроектной деятельности

Подчёркивается, что административное правонарушение не входит в перечень правонарушений, предполагающих медицинское вмешательства без согласия гражданина. 

Ранее эксперты рассказали водителям, как часто нужно заводить двигатель во время простоя.

Фото: pixabay.com

Теги: законы, правительство, пьяное вождение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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