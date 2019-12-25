Административное правонарушение не входит в перечень правонарушений.

Правительство не одобрило законопроект об обязанности пьяных водителей проходить реабилитацию. Речь идёт об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулём, отказавшихся от медицинского освидетельствования. Проект предполагает для них принудительное лечение от алкоголизма.

Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект. цитата из отзыва комиссии правительства по законопроектной деятельности

Подчёркивается, что административное правонарушение не входит в перечень правонарушений, предполагающих медицинское вмешательства без согласия гражданина.

Ранее эксперты рассказали водителям, как часто нужно заводить двигатель во время простоя.

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