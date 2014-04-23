Автомобилистам объяснили, чем холостой оборот навредит машине.

Эксперты рассказали водителям, как часто нужно заводить двигатель во время простоя. Об этом сообщили журналисты из "Медиапотока". Специалисты напомнили,что многие водители решают пользоваться общественным транспортом в непогоду. При этом их личный транспорт может долгое время оставаться без движения. Из-за этого автомобили перестают заводиться. Особенно часто такая ситуация наблюдается во время сильных морозов.

Специалисты объяснили, что прогрев может стать опасным для состояния автомобиля. Современные машины устроены так, что могут полностью прогреться только во время движения. Чтобы сохранить транспорт, лучшим решением будет как можно чаще заводить двигатель, устраивая поездки. Например, они предлагают выезжать за город, чтобы помочь машине "ожить".

Отмечается, что ежедневные пять минут стоянки с включенным мотором и холостые обороты не идут на пользу использованию автомобиля. В последнем случае холостые обороты быстрее навредят двигателю, чем будут поддерживать его работоспособность. Этот процесс не поможет водителю зарядить аккумулятор, так как генератор не включен на полную мощь.

С марта вступили в силу новые законы для автомобилистов.

Фото: Piter.tv