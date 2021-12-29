Правительство России разработало концепцию детско-юношеского спорта

Одна из программ - создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства.

Российское правительство подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта. Об этом в ходе совещания со своими заместителями заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Реализация программы пройдет в два этапа. Первый из них включает в себя более 40 мероприятий, которые будут осуществлены в ближайшие три года. Ожидается, что в этот период будет создано единое физкультурно-спортивное образовательное пространство, призванное объединить детей из разных секций.

Главой государства была поставлена задача создать в каждом регионе страны все условия, чтобы ребята могли тренироваться самостоятельно и под руководством квалифицированных специалистов и педагогов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина добавил, что также планируется создать цифровую информационную систему, для контроля деятельности детско-юношеских спортивных организаций.

Ранее мы сообщали, что на поддержку спортивных организаций Петербург получит более шести миллионов в 2022 году.

Видео: Правительство РФ