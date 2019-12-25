Отмечается, что 40,9% акций "Аэрофлота" находится в свободном обращении.

Правительство России одобрило допэмиссию акций "Аэрофлота". Это возможно, если правительство продолжит держать 51,2% акций. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Дополнительные акции будут выпускаться по открытой подписке.

Отмечается, что 40,9% акций "Аэрофлота" находится в свободном обращении. После новости о допэмиссии котировки компании на Московской бирже стали падать. Минимум стоимости акций был зафиксирован на уровне 82,86 рубля за штуку.

Ранее мы публиковали видео о том, как у офиса "Аэрофлота" в центре Петербурга собралась очередь.

Фото: pixabay.com