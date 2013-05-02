Правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами

Премьер-министр России Михаил Мишустин завил, что Правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров.
Мишустин напомнил, что в конце прошлого месяца вступил в силу закон, который позволяет несовершеннолетним и взрослым бесплатно делать профилактические прививки не только в государственных, но и в частных лечебных центрах.
Речь идет о тех медицинских организациях, которые оказывают помощь по полису ОМС. Правительство утвердило правила обеспечения их нужными вакцинами.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он уточнил, что такие клиники будут получать препараты за счет федерального бюджета. В данный список входят прививки от гриппа, туберкулеза, гепатита В, краснухи, столбняка, кори и от других болезней.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа в РФ начнутся в 2022 году.
Видео: Правительство России
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