Правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами

Они будут получать препараты за счет федерального бюджета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин завил, что Правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров.

Мишустин напомнил, что в конце прошлого месяца вступил в силу закон, который позволяет несовершеннолетним и взрослым бесплатно делать профилактические прививки не только в государственных, но и в частных лечебных центрах.

Речь идет о тех медицинских организациях, которые оказывают помощь по полису ОМС. Правительство утвердило правила обеспечения их нужными вакцинами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он уточнил, что такие клиники будут получать препараты за счет федерального бюджета. В данный список входят прививки от гриппа, туберкулеза, гепатита В, краснухи, столбняка, кори и от других болезней.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа в РФ начнутся в 2022 году.

Видео: Правительство России