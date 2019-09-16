Правительство России поддержало законопроект об обеспечении горячим питанием учеников начальных классов

Также в документе планируют установить требования к качеству продуктов.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал, что правительство России поддержало законопроект об обеспечении горячим питанием учащихся начальных классов. Об этом сообщил "Интерфакс".

Правительство сегодня дало положительный отзыв на законопроект об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием - это ключевой для нас момент. Сергей Неверов

Также на заседании комиссии 16 сентября были высказаны все замечания. По словам вице-спикера, среди замечаний - необходимость уточнения терминологии в законопроекте. И проработка процедуры хранения, изъятия и утилизации некачественной продукции. Также в документе планируют установить требования к качеству продуктов.

В 2020 году питание в школьной столовой обойдется петербуржцам в 228 рублей на один день.

Видео: YouTube/ Cherokee County GA School District