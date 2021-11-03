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Правительство РФ ограничит вывоз удобрений на полгода

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Это меры необходимы для предотвращения повышения цен на продовольствие.

Правительство России вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Ограничения будут действовать полгода, чтобы не допустить дефицита удобрений на внутреннем рынке и повышения цен на продовольствие. Мишустин уточнил, что для азотных удобрений ограничения составят до 5,9 млн тонн, для сложных азотосодержащих - до 5,35 млн тонн.

Полномочиями по распределению объемов между экспортерами будет наделено Министерство промышленности и торговли. Эта работа должна вестись совместно с Министерством сельского хозяйства.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин предложил научруку ВШЭ Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, ограничения, правительство россии, удобрения
Категории: Новости России, Лента новостей,

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