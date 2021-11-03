Мишустин предложил научруку ВШЭ Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с научным руководителем Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
В ходе встречи российский премьер предложил Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве. Мишустин также предложил научруку ВШЭ заняться организацией взаимодействия правительства РФ, сотрудников и аппарата, в том числе правительства, и министров федеральных с экспертным сообществом.
По его словам, кабмин намерен продолжать развитие практики взаимодействия с экспертным сообществом после того, как она зарекомендовала себя с положительной стороны.
Нужно, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам в течение всего пути: с начальных этапов разработки до уже практической реализации.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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