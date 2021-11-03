Мишустин предложил научруку ВШЭ Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве

Этот вопрос российский премьер обсудил на личной встрече с Кузьминовым.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с научным руководителем Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В ходе встречи российский премьер предложил Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве. Мишустин также предложил научруку ВШЭ заняться организацией взаимодействия правительства РФ, сотрудников и аппарата, в том числе правительства, и министров федеральных с экспертным сообществом.

По его словам, кабмин намерен продолжать развитие практики взаимодействия с экспертным сообществом после того, как она зарекомендовала себя с положительной стороны.

Нужно, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам в течение всего пути: с начальных этапов разработки до уже практической реализации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что правительство создаст список мест, доступных для вакцинированных

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