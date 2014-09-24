Мишустин: правительство создаст список мест, доступных для вакцинированных

Перечень объектов составит правительство, дополнить его смогут главы регионов.

Правительство составит список мест, посещение которых будет доступно для вакцинированных граждан в период ограничительных мер. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать систему, благодаря которой вакцинированные граждане смогут посещать мероприятия и объекты, предъявив QR-код. Перечень объектов составит правительство, дополнить его смогут главы регионов.

Ранее Путин заявил, что в России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом.

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