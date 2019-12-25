Бесплатный доступ к значимым ресурсам хотят распространить на мобильный интернет

Сейчас ведутся переговоры с операторами связи.

Эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым сетевым ресурсам правительство РФ хочет распространить и на мобильный интернет. На данный момент уже ведутся переговоры с операторами связи. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам Петербургского юридического форума, который проходит онлайн.

Бесплатный доступ хотят предоставить для наиболее популярных сервисов. Пока что это относится только к фиксированному интернету, но в скором времени такая возможность должна появиться и на смартфонах при использовании мобильного интернета.

После снятия ограничительных мер по коронавирусу интернет-сервисы снова должны стать коммерческими.

Интернет-трафик в Петербурге за март вырос на 15%.

Фото: Piter.TV