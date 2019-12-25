Интернет-трафик в Петербурге за март вырос на 15%

Трафик вырос во всём Северо-Западном федеральном округе.

Потребление интернет-трафика в Петербурге в марте выросло в среднем на 15%. Специалисты сравнивали аналогичные периоды за 2019 и 2020 годы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на операторов связи.

Рост трафика связывают с переходом на режим самоизоляции. Многие взрослые сейчас работают удаленно, а школьники находятся на дистанционном обучении. Трафик вырос во всём Северо-Западном федеральном округе.

Самый большой прирост зарегистрировали на дачах в Ленобласти, трафик увеличился в два раза. Почти половина объема трафика уходит на соцсети.

Предприниматели подарили планшеты школам Василеостровского района.

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