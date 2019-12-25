Пользоваться ими будут ученики девяти школ.

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что предприниматели подарили планшеты школам Василеостровского района. Об этом сообщает администрация района.

Известно, что предприниматели передали району 180 электронных планшетов. Пользоваться ими будут ученики девяти школ.

"Именно в такие дни проявляются лучшие качества наших петербуржцев – ленинградцев. Благодарим наших благотворителей!", —отметил глава района Эдуард Ильин.

Отмечается, что в первую очередь планшеты полагаются детям из семей, относящихся к льготным категориям. В частности это ученики из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также в эту категорию входят дети-инвалиды и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Фото:pixabay