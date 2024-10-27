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Правительственный Aurus с Оксаной Лут попал в ДТП у Красной площади

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Глава Минсельзоха не пострадала.

Правительственный автомобиль Aurus с министром по сельскому хозяйству Оксаной Лут попал в ДТП у Красной площади. Соответствующей инфрмацией с подписчиками поделились журналисты Telegram-канала Mash. Авторы издания пояснили, что чиновница не пострадала, но травмирован ее водитель. После автомобильной аварии Лут пересадили в служебную машину ГИБДД и доставили на рабочее место. Согласно предварительным сведениям, ДТП произошла из-за того, что Mercedes выезжал из переулка и не пропустил S-класс с мигалками двигался по полосе общественного транспорта.

Электричка снесла "Ладу" в подмосковной Дубне, есть погибший.

Фото и видео: Telegram / Mash

 

Теги: aurus, минсельзох, оксана лут
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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