В Ленобласти права дольщиков "Петростроя" восстановят до конца 2023 года

В настоящее время компания возводить три жилых комплексов.

Компания "Петрострой" продолжает возводить жилые комплексы "Чистый ручей", "Материк" и "Северный вальс", расположенные в Ленобласти. Весной следующего года компания возобновит строительство еще четырех проблемных объектов. Права же всех обманутых дольщиков будут восстановлены до конца 2023 года. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе комитета по строительству региона.

Сегодня специалисты продолжают строительство второго корпуса ЖК "Северный вальс". Подрядчик выполняет электромонтажные работы и занимаются обустройством витражных конструкций. Также в секции "ДЕЖ" ЖК "Материк" оборудуют электрику и бетонируют лестничные марши. Сдача этих домов в эксплуатацию намечена на август 2022 года. Кроме того, подрядчики "Петростроя" продолжают заливать монолит в секции "ИКЛ" ЖК "Материк".

Летом этого года планируется возобновить строительно-монтажные работы четырех корпусов в жилых комплексах "Материк", "Чистый ручей" и "Северный вальс". До этого времени на объектах необходимо обследовать конструкции домов, выверить сметы и при необходимости откорректировать проектную документацию.

Ранее мы писали, что в Ленобласти составили план достройки всех проблемных объектов.

Фото: Piter.TV