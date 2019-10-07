Пранкера, который пробежался по полицейской машине, арестовали на пять суток

Инцидент произошел 16 октября.

В понедельник, 19 октября, стало известно, что 22-летнего безработного пранкера арестовали за пробежку по патрульному автомобилю полиции, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 16 октября, на Невском проспекте стоял патрульный автомобиль. Мужчина пробежал по капоту, крыше и спрыгнул с багажника. Хулигана задержали, доставили в отдел и составили административный протокол. Смольнинский суд признал пранкера виновным и назначил наказание в виде административного ареста.

Ранее мы писали, что пранкер пробежался по полицейскому автомобилю на площади Восстания.

Видео: Piter.TV