Американку поздравили все родственники.

Прабабушка 88 правнуков отметила столетие со всеми потомками. Об этом сообщили журналисты из издания Tuko. Они рассказали, что торжественное событие состоялось в американском штате Северная Каролина. У женщины по имени Джулия Ли Келли есть пятеро детей, 30 внуков, 88 правнуков, 49 праправнуков и один прапраправнук. По семейной традиции каждый год семья собирается вместе. В год, когда массовые мероприятия запрещены из-за пандемии коронавируса, родственники поздравили женщину колонной сигналящих машин.

Внучка американки Келли Окли засняла поздравление на камеру телефона и выложила в социальную сеть. Она выразила надежду, что у нее получится дожить до такого же преклонного возраста.

На побережье штата Северная Каролина обрушился ураган Isaias.

Видео: Facebook/BLK Viral