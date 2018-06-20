По мнению телеведущего, это правда.

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что могло бы объединить всех россиян. По мнению журналиста, пока в России нет национальной идеи, граждан могла бы сплотить правда. "Только когда народ поверит, его может объединить что-то одно", - заявил он в своем блоге pozneronline.ru.

Познер уверен, что будущее России зависит от самих граждан и понимания того, что страна "зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора". Кроме того, телеведущий выразил мнение, что в РФ не удастся создать национальную идею, основанную на православии.

В феврале 2016 года Владимир Путин заявил, что национальной идеей страны должен стать патриотизм. Однако это идея не должна быть связана с какой-либо политической партией.

Ранее мы писали, что Владимир Познер призвал петербуржцев голосовать.

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