Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

Журналист Владимир Познер назвал идиотством скептическую позицию Запада насчет российской вакцины. Заявление опубликовано на его сайте.
Он отметил, что у него нет причин сомневаться в качестве российского препарата против коронавируса, так как учёные и такие люди, как мэр Москвы Сергей Собянин, не стали бы обманывать общество.
Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом.
Владимир Познер, журналист
Он раскритиковал позицию, согласно которой Россия ничего хорошего произвести не может.
Ранее Познер объяснил, почему в США считают Россию "врагом".
Фото: pixabay.com
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