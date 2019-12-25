Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

Он раскритиковал позицию, согласно которой Россия ничего хорошего произвести не может.

Журналист Владимир Познер назвал идиотством скептическую позицию Запада насчет российской вакцины. Заявление опубликовано на его сайте.

Он отметил, что у него нет причин сомневаться в качестве российского препарата против коронавируса, так как учёные и такие люди, как мэр Москвы Сергей Собянин, не стали бы обманывать общество.

Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Владимир Познер, журналист

Он раскритиковал позицию, согласно которой Россия ничего хорошего произвести не может.

Ранее Познер объяснил, почему в США считают Россию "врагом".

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