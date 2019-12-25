Пожилой петербуржец скончался после ночи с больной пневмонией любовницей

Позже в больнице также умерла сама женщина.

В квартире жилого дома на улице Крыленко нашли тело 62-летнего мужчины, который скончался после ночи с больной пневмонией любовницей. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на слова источника.

Тело пенсионера обнаружил его сын, когда пришел навестить родителя. Мужчина лежал на кровати вместе с женщиной. Спустя время ее увезли в Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

На теле незнакомки обнаружили многочисленные ссадины, кроме того у нее диагностировали острую форму панкреатита и пневмонию. Врачам не удалось спасти пациентку.

Следов насильственной смерти на теле любовников обнаружено не было. Личность умершей устанавливается. Источник сообщает, что мужчина и женщина имели маргинальный вид. По некоторым данным, пенсионер более полугода злоупотреблял алкоголем.

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Фото: Piter.TV