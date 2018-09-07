Пожилая петербурженка скончалась на "Новочеркасской"

Она почувствовала себя плохо, в сознание так и не приходила.

Накануне в Петербурге пожилая петербурженка почувствовала себя плохо в метро и позже скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Сильное недомогание 88-летняя пенсионерка почувствовала на станции метро "Новочеркасская". Сотрудники метро вызвали медиков, но женщина умерла в машине скорой помощи. В сознание она так и не пришла.

Ранее на Piter.TV: На станции "Проспект Большевиков" умерла сотрудница метрополитена.

Фото: Piter.TV​​​​​​​