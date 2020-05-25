Пожарные тушат ангар в промзоне Пикалево

Для локализации огня потребовались 32 человека.

В понедельник, 25 мая, в промышленной зоне города Пикалево Бокситогорского района возгорелся одноэтажный ангар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар начался днем примерно в 13:30. На место происшествия выехала пожарная бригада из 23 человек и 12 единиц техники. Сейчас огонь локализован и занимает площадь 1250 квадратных метров.

Пожарным удалось локализовать огонь. Сейчас горение происходит на площади 1250 квадратных метров.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы рассказали о том, что в заказнике "Кургальский" вспыхнул пожар.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС Ленинградской области