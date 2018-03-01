Пожарные оперативно справились с горящей квартирой на Бухарестской

Пожарные оперативно потушили горящую квартиру.

Сегодня, в 19.14 на Бухарестской улице, 72 в 5-этажном доме произошло возгорание в квартире на втором этаже.

На месте происшествия оказался корреспондент Piter.TV, однако к его приезду в 19.46 пожарные уже справились с огнём и занимались очисткой квартиры от сгоревших бытовых вещей.

На видео можно заметить, что квартира горела на втором, но на всех верхних трёх этажах осталась копоть.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 22 человека личного состава.

Сгорела квартира площадью 40 кв.метров. Подробности по данному факту пока неизвестны.

Видео: Piter.TV