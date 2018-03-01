Видео: на Бухарестской горит квартира

Канал Piter.TV публикует первые кадры пожара на улице Бухарестской.

Во Фрунзенском районе Петербурге загорелась жилая квартира. Подписчики сообщили об этом Piter.TV сегодня, 1 марта, в 19.30. В распоряжении редакции появилось первое видео с места пожара. Сообщается, что пылает квартира на уровне второго этажа в пятиэтажном доме.

На 30-секундном видео можно заметить работу пожарных. Они активно борются с огнем, вокруг стоят зеваки и жители подъезда, эвакуированные на улицу. Это угловая квартира, так что пламя летит из окон с двух сторон от дома. Из оконного проема вылетают раскаленные искры, людей просят отойти подальше от опасной зоны.

По последним данным, пожар произошел в доме № 72 на Бухарестской улице. В социальных сетях люди пишут, что слышали громкий хлопок. Они предполагают, что причиной возгорания мог стать взрыв газа.

Видео: Piter.TV