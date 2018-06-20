На Бухаресткой улице упал автомобильный кран

В пятницу, 5 апреля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга упал автомобильный кран. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам свидетелей, перевернутую спецтехнику заметили на Бухаресткой улице на стройке у Южного шоссе. Причины происшествия и сведения о пострадавших уточняются.
В социальных сетях пользователи предположили, что у автомобиля провалилась опора. Кто-то просто пошутил о предстоящих выходных и затронул тему начавшихся работ "Метростроя".
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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