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На набережной реки Смоленки сгорела квартира на третьем этаже

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Есть один пострадавший.

Днем 5 апреля в Василеостровском районе произошел пожар в четырехэтажном жилом здании. По словам очевидцев, в доме №20/55 на набережной реки Смоленки сгорела квартира на третьем этаже. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На кадрах видна работа нескольких спасательных бригад. Кроме того, можно увидеть последствия пожара. В квартире выбило окна и почернели стены. Осколки упали во двор.

По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина получил ожог кисти. О причинах происшествия ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что под Иркутском загорелась школа во время уроков.

Видео: Piter.TV

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Теги: огонь, пожар в жилом доме, сгорела квартира
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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