Пострадал водитель спецтехники.

Пожарная машина сгорела при тушении травы под Липецком. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на видео, распространившееся по социальным сетям. На данный момент известно, что в результате инцидента пострадал водитель. По информации Telegram-канала "Подъем", мужчина госпитализирован.

Спасатели рассказали, что прибыли на место ЧП. Пламя распространялось со значительной скоростью из-за сильного ветра. В какой-то момент представители экстренной службы не успели отъехать на безопасное место от очага воспламенения. Из-за этого специальная техника полностью выгорела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются местным лесопожарным центром, а также в ГУ МЧС.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в Липецкой области было зафиксировано 152 случая возгорания сухой травы. Общая площадь воспламенений в регионе составляет порядка 64,69 гектаров.

Одного из пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из больницы.

Видео: YouTube / Липецкмедиа