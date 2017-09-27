Пожар в Калиновке: появились подробности взрыва

Piter.tv рассказывает, что происходит на терртиории Винницкой области в настоящее время.

26 сентября в Калиновке на Украине взорвался склад боеприпасов. Piter.tv расскажет о последний событиях, происходящих в Винницкой области.

Ликвидировать пожар и его последстви не удается до настоящего времени. Взрывы происходят каждые две-три минуты. В тушении участвуют более тысячи человек, 50 единиц техники, а также задействованы авиационные силы. Известно, что под Винницей хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали 30 тысяч человек.

Представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что большинство объектов из арсенала находится в сохранности. По его словам, 70% территории склада не пострадали. На месте работают специалисты-саперы, которые занимаются решением вопроса.

Из-за проблем с ликвидацией пожара поезда, курсирующие через данный участок задерживаются. Некоторые составы пробудут в пути на 5-8 часов дольше обычного, другие отменяют вовсе.

По сообщениям экспертов, наиболее вероятна причина возгорания - халатность военных. Другие считают, что пожар мог быть спровоцирован вражеским беспилотником. Это мнение разделяет Петр Бирюков. По неподтвержденной информации на склад пытались проникнуть посторонние лица, который якобы уже арестованы.

В половину двенадцатого утра в Винницкой области власти организовали штаб, который занимается помощью в восстановлении села Калиновки и других деревень. Это сообщение распространил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Видео: YouTube

Фото: Вконтакте/Лентач