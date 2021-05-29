ВС РФ "Калибрами" уничтожили топливную базу под Киевом

Военный объект находился в Калиновке.

Вооруженные силы России ликвидировали высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" топливную базу, расположенную под Киевом. Об этом журналистам во время регулярного утреннего брифинга от 25 марта рассказал официальный представитель министерства по обороны РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что ракетный удар совершен по военному объекту, размещенному в населенном пункте Калиновка.

Вечером 24 марта…уничтожена крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России