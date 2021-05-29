МО РФ: "Ночные охотники" уничтожили 24 единицы боевой техники ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации 51 военного объекта на Украине за ночь.

В российском министерстве по обороне заявили, что "Ночные охотники" уничтожили 24 единицы боевой техники Вооруженных сил Украины. Такими сведениями с журналистами на регулярном утреннем брифинге от 25 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Эксперт объяснил, что группа экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28Н за ночь ликвидировала несколько объектов на территории противника. В список попали, в том числе, и семь танков. Авиация ВКС России справилась с 51 целью, включая два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и один радиолокатор С-300 в районе города Днепропетровск.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 26 районов сосредоточения боевой техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель МО РФ добавил, что средствами противовоздушной обороны военные сбили четыре украинских беспилотника. Дроны летали над такими населенными пунктами как Боромля, Борщевая, Олешня и Усок.

МО России опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни операции на Украине.

Фото и видео: Минобороны России