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МО России опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни операции на Украине

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Военные рассказали о выполненной миссии экипажей Ка-52.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни проведения специальной военной операции на территории Украины. Авиация ликвидировала ротно-опорный пункт местных националистов, а также бронированной техники Вооруженных сил Украины. Миссия выполнялась экипажами Ка-52.

Летчики ВКС России парой нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, полностью уничтожив объекты военной инфраструктуры украинских националистов.

пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты российских вертолетов на Украине проходят на предельно малых высотах. Имеющиеся в воздушных судах бортовые комплексы помогают пилотам обеспечивать огневое воздействие на цели противника. Одновременно с этим  широко используется защита от ПЗРК.

Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: вертолёт, всу, ка-52, минобороны, националисты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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