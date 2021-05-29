МО России опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни операции на Украине

Российское министерство по обороне опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни проведения специальной военной операции на территории Украины. Авиация ликвидировала ротно-опорный пункт местных националистов, а также бронированной техники Вооруженных сил Украины. Миссия выполнялась экипажами Ка-52.
Летчики ВКС России парой нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, полностью уничтожив объекты военной инфраструктуры украинских националистов.
пресс-служба Минобороны РФ
В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты российских вертолетов на Украине проходят на предельно малых высотах. Имеющиеся в воздушных судах бортовые комплексы помогают пилотам обеспечивать огневое воздействие на цели противника. Одновременно с этим широко используется защита от ПЗРК.
Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине.
Фото и видео: Минобороны России
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