МО России опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни операции на Украине

Военные рассказали о выполненной миссии экипажей Ка-52.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни проведения специальной военной операции на территории Украины. Авиация ликвидировала ротно-опорный пункт местных националистов, а также бронированной техники Вооруженных сил Украины. Миссия выполнялась экипажами Ка-52.

Летчики ВКС России парой нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, полностью уничтожив объекты военной инфраструктуры украинских националистов. пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты российских вертолетов на Украине проходят на предельно малых высотах. Имеющиеся в воздушных судах бортовые комплексы помогают пилотам обеспечивать огневое воздействие на цели противника. Одновременно с этим широко используется защита от ПЗРК.

Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

