Игорь Конашенков рассказал о том, что ВС РФ уничтожило участников совещания по поставкам западного вооружения дл ВСУ.

Вооруженные силы России 14 июля нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по дому офицеров Вооруженных сил Украине, расположенном в Виннице. Соответствующее заявление сделал в рамках утреннего брифинга с журналистами от 15 июля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что в гарнизонном здании в момент нанесения удара ВС РФ, проводилось совещание местного командования воздушных сил с иностранными поставщиками вооружений. Все участники мероприятия были ликвидированы.

14 июля ракетами "Калибр" нанесен удар по зданию дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание. В результате удара участники совещания уничтожены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что на заседании руководство ВСУ поднимало вопрос о передаче киевскому режиму очередной партии самолетов, средств поражения, а ремонта украинского авиационного парка.

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Фото и видео: Минобороны России