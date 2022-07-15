ВС России 14 июля нанесли удар ракетами "Калибр" по дому офицеров ВСУ в Виннице

Вооруженные силы России 14 июля нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по дому офицеров Вооруженных сил Украине, расположенном в Виннице. Соответствующее заявление сделал в рамках утреннего брифинга с журналистами от 15 июля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что в гарнизонном здании в момент нанесения удара ВС РФ, проводилось совещание местного командования воздушных сил с иностранными поставщиками вооружений. Все участники мероприятия были ликвидированы.
14 июля ракетами "Калибр" нанесен удар по зданию дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание. В результате удара участники совещания уничтожены.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт подчеркнул, что на заседании руководство ВСУ поднимало вопрос о передаче киевскому режиму очередной партии самолетов, средств поражения, а ремонта украинского авиационного парка.
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Фото и видео: Минобороны России
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