Пожар в автосервисе на улице Салова ликвидировали спустя три часа

Мощный пожар, произошедший в автосервисе во Фрунзенском районе 14 февраля, ликвидировали спустя три часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 14:52. В здании автосервиса на улице Салова, 31, размер которого составляет 15х40 м, произошел пожар на площади 200 "квадратов". К 15:53 огонь локализовали, а в 17:59 – ликвидировали.
Сведений о пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.
Пожаром заинтересовалась городская прокуратура. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки.
Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
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