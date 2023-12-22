Пожар в автосервисе на улице Салова ликвидировали спустя три часа

Пожаром заинтересовалась городская прокуратура.

Мощный пожар, произошедший в автосервисе во Фрунзенском районе 14 февраля, ликвидировали спустя три часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 14:52. В здании автосервиса на улице Салова, 31, размер которого составляет 15х40 м, произошел пожар на площади 200 "квадратов". К 15:53 огонь локализовали, а в 17:59 – ликвидировали.

Сведений о пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.

Пожаром заинтересовалась городская прокуратура. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу