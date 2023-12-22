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Мощный пожар в автосервисе на Салова локализовали

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Спасатели не допустили перехода огня на газозаправку.  

Днем во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Салова в доме № 31 горел автосервис. Пожар удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 14 февраля. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:52. К этому часу огонь охватил 200 "квадратов".

В 15:53 пожар локализовали.  С огнем боролись 20 спасателей и пять спецмашин.                                                               
                         
Сведения о пострадавших не поступали.  По словам очевидцев, с промзоны выгнали цистерну с пропаном. В пресс-службе МЧС рассказали, что спасатели не допустили перехода огня на газозаправку.  

Подробности уточняются. Известно, что в связи с пожаром на Салова были временно изменены трассы автобусных маршрутов №№ 36, 141.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: автосервис на салова, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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