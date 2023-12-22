Прокуратура заинтересовалась пожаром в автосервисе на Салова

В здании автосервиса происходит горение на площади 200 квадратных метров.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в доме 31 по улице Салова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По прибытии на место пожарной службы установлено, что в здании автосервиса происходит горение на площади 200 квадратных метров.

Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проверки, проводимой территориальным отделом МЧС России по данному факту.

Фото: прокуратура Петербурга