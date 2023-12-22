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Прокуратура заинтересовалась пожаром в автосервисе на Салова
Сегодня, 16:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура заинтересовалась пожаром в автосервисе на Салова

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В здании автосервиса происходит горение на площади 200 квадратных метров.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в доме 31 по улице Салова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По прибытии на место пожарной службы установлено, что в здании автосервиса происходит горение на площади 200 квадратных метров.

Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проверки, проводимой территориальным отделом МЧС России по данному факту.

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: автосервис, прокуратура, улица салова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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