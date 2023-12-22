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На улице Салова горит автосервис
Сегодня, 15:50
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На улице Салова горит автосервис

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Пожарные продолжают бороться с огнем. Пламя охватило 200 "квадратов".

Сегодня днем, 14 февраля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Салова в доме № 31 загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:52. На место случившегося выехали 20 спасателей и пять спецмашин.    

Известно, что в здании автосервиса размером 15х40 метров  пламя охватило 200 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали. 

Пожарные продолжают бороться с огнем. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что осужден петербуржец, который заставлял несовершеннолетнего сына воровать.

Фото: Piter.tv   

Теги: горел автосервис, мчс, спасатели, улица салова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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