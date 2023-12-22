На улице Салова горит автосервис

Пожарные продолжают бороться с огнем. Пламя охватило 200 "квадратов".

Сегодня днем, 14 февраля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Салова в доме № 31 загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:52. На место случившегося выехали 20 спасателей и пять спецмашин.

Известно, что в здании автосервиса размером 15х40 метров пламя охватило 200 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожарные продолжают бороться с огнем. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что осужден петербуржец, который заставлял несовершеннолетнего сына воровать.

Фото: Piter.tv