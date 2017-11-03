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Вчера, 23:46
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Пожар на теплоходе на Нагатинской набережной в Москве локализован

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Появилось новое видео горящего судна от очевидцев.

Чуть ранее Piter.TV сообщал подробности о пожаре в Москве на Нагатинской набережной: у причала загорелся трехпалубный теплоход.

В 22 часа 38 минут пожар был локализован. К этому моменту площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров.

На месте пожара работает лаборатория ГУ МЧС Москвы, берет замеры воздуха, превышение ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано. Информации о пострадавших не поступало.

МЧС по г.Москва

Piter.TV публикует новое видео пожара теплохода. На кадрах видно, что все палубы судна полностью охвачено огнем.

Фото: Telegram/Varlamov News

Теги: нагатинская набережная пожар , пожар в москве , пожар на теплоходе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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