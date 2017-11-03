Пожар на теплоходе на Нагатинской набережной в Москве локализован

Появилось новое видео горящего судна от очевидцев.

Чуть ранее Piter.TV сообщал подробности о пожаре в Москве на Нагатинской набережной: у причала загорелся трехпалубный теплоход.

В 22 часа 38 минут пожар был локализован. К этому моменту площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров.

На месте пожара работает лаборатория ГУ МЧС Москвы, берет замеры воздуха, превышение ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано. Информации о пострадавших не поступало. МЧС по г.Москва

Piter.TV публикует новое видео пожара теплохода. На кадрах видно, что все палубы судна полностью охвачено огнем.

Фото: Telegram/Varlamov News