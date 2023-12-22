На Большом проспекте Васильевского острова при пожаре пострадала женщина

В пятикомнатной квартире загорелась обстановка в 0,5 кв.м. на кухне площадью 15 кв.м.

В ночь на вторник, 20 февраля, в Василеостровском районе Петербурга произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в квартире по адресу: Василеостровский район, Большой проспект В.О., 44, поступило в 0:37. В пятикомнатной квартире загорелась обстановка в 0,5 кв.м. на кухне площадью 15 кв.м. На место происшествия были направлены 15 спасателей на трёх специализированных автомобилях, однако пожар сумели потушить до прибытия пожарных.

В результате пожара пострадала женщина, которую была госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщили о том, что из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали пять человек.

Фото: Piter.TV